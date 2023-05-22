KMÜ, badminton takımı kupa ile döndü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Badminton Takımı, UNİLİG Badminton Süper Lig müsabakalarından başarı ile döndü.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde sekiz üniversiteden toplam 60 sporcunun katıldığı üniversiteler arası UNİLİG Badminton Süper Liginde KMÜ Badminton Takımı üçüncü oldu. Takım müsabakalarının yanı sıra ferdi yarışmalara katılan KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mustafa Emre Güzel erkeklerde birinci, Orçun Öztürk ise ikinci oldu. Ayrıca bireysel olarak kadınlarda yarışan KMÜ öğrencisi Betül Söner de birinci oldu.

Dört gün süren müsabakaların ardından kupa ile üniversiteye dönen sporcular, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök ve Doç. Dr. Erhan Devrilmez ile birlikte KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'yı ziyaret etti. Rektör Gavgalı, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerini ferdi yarışmalarda ve takım olarak elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KARAMAN