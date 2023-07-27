Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Rövanş maçı için sabırsızlanıyorum. Çünkü işi Adana'ya da bırakmış olduk" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Romanya ekibi Cluj ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktörü Patrick Kluivert, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Açıkçası tur ihtimalinin yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Ama iyi bir şansımız da olduğunu biliyorum çünkü kendi evimizde oynayacağız. Dediğim gibi bu maçla alakalı bütün analizlerimizi yapacağız. Herhangi bir şekilde farklı bir maçla uğraşmayacağız. Maçtan maça plan yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Açıkçası bu maçta da şanslarımızı bulduk aslında ama sadece gol atamadık. Ona baktığınızda da kendi evimizde oynayacağımız için tabii ki bir avantaj olarak görüyorum."