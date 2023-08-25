Kluivert: Bireysel hatalar nedeniyle maçı kaybettik

Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika'nın Genk ekibine 2-1 yenildikleri maçı, bireysel hatalar nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, skor dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, "İlk yarıda zorlandığımız birkaç dakika vardı. Sonra 20. dakikadan itibaren maça ortak olmaya başladık. İkinci yarıya iyi başladık ve çok da güzel bir gol attık. Sonrasında maalesef saçma sapan iki faul yüzenden 2 gol yedik. Gollerde özellikle de markaj hatası yaptık. Baktığınızda bir tane daha maçımız var. Adana'da oynayacağız. Keşke şimdi oynayabilsek. O maçla alakalı çok sabırsızım. Gereken bütün analizleri yapacağız, düzeltmemiz gereken hataları düzelteceğiz ve o maçta da elimizden gelen her şeyi yaparak iyi bir sonuç almaya çalışacağız." diye konuştu.

Kalelerinde gördükleri iki golün de bireysel hatalardan kaynaklandığını tekrarlayan Patrick Kluivert, "O golleri yemememiz gerekiyordu. Bu tarz golleri yemek kabul edilmez. Çünkü maçınıza leke olarak yansıyabiliyor. O yüzden bu konuda gereken bütün analizleri yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Genk cephesi

Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken ise maçta ilk yarının durağan geçtiğini belirterek, "İkinci devrede rakibimiz de oyunumuza ayak uydurdu. O yüzden zorlu bir oyun oldu. Ancak oyuncularımızı teker teker tebrik ettim. Başta kötü bir oyun sergileseler de grup halinde oyuna devam ettiler." ifadelerini kullandı.

Rövanş maçıyla ilgili görüşü sorulan Wouter Vrancken, "Ben şansa inanmam. İyi bir takımla karşılaştık. Önümüzdeki hafta da iyi bir takımla karşılaşacağız. Adana'daki hava durumu rakibimiz için bir avantaj olabilir. Biz de buna ayak uydurmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.