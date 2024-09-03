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Klasman Hakemi Levent Yeşilyurt Kayseri'ye döndü

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Klasman Hakemi Levent Yeşilyurt, Ankara'ya tayini çıktıktan sonra 3 yıl aradan sonra Kayseri'ye geri döndü. Yeşilyurt, Kayseri bölgesi hakemliğine Klasman Hakemi kadrosunda devam edecek.

Kayseri'de klasman yükseldikten sonra Ankara'ya tayini çıkan Klasman Hakemi Levent Yeşilyurt, 3 yıl aradan sonra yeniden Kayseri'ye dönüş yaptı. Yeşilyurt Kayseri bölgesi hakemliğine Klasman Hakemi kadrosunda kaldığı yerden devam edecek.

Genç ve başarılı hakem yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 3 yıldır Ankara'da çok severek sürdürmekte olduğum hakemlik görevime, eşimin tayini nedeniyle yeniden Kayseri'de devam etme kararı aldım. Bugüne kadar geçen süre zarfında Ankara Bölgesi Hakemi olarak 3 yıllık süreçte TFF 2. Lig ve Türkiye Kupasında toplam 39 tane profesyonel müsabakada görev aldım, bu dönemde gerçekten çok güzel arkadaşlıklar edindim, iyi insanlar tanıdım ve hiç yabancılık hissetmedim. Ankara'da olduğum süre zarfında bana destek olan ve gelişimime katkı sunan başta MHK Bölge Sorumlumuz Sayın İbrahim Çınar Hocama, Ankara İl Hakem Kurulu Başkanımız Sayın Aydın Karsavuran hocama ve tüm İl Hakem Kurulu üyesi hocalarıma, gözlemci hocalarıma, hakem hocalarıma ve hakem arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki sizleri tanımışım. Daha önce uzun süre görev yaptığım ve klasmana yükseldiğim şehir olan Kayseri'ye dönmüş olmanın da ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum. Bundan sonraki süreçte yine hakemliğe başladığım ilk gün olduğu gibi her zaman doğruyu ilke edinerek çalışmaya devam edeceğim. Gerçekten üzerimde emeği olduğunu düşünen tüm hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeşilyurt kayseri Güncel Ankara Spor

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