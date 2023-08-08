Klasik Yay Milli Takımı Paris'te kampa girdi

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları öncesinde Türkiye'nin klasik yay milli takımı Paris'te kampa girdi. Milli takım, Fransa ve Çin milli takımlarıyla ortak kamp çalışması yapacak ve ardından Dünya Kupası'nda yarışacak.