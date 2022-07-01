Klasik Yay Karışık Milli Takımı'ndan altın madalya
Demirören Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya kazandı.
Okçuluk branşında Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde İtalya ile karşılaştı. İtalya'yı 5-3 mağlup eden milli okçular, altın madalyaya uzandı.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor