Klasik Yay Karışık Milli Takımı'ndan altın madalya Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya kazandı. Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya kazandı. Okçuluk branşında Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde İtalya ile karşılaştı. İtalya'yı 5-3 mağlup eden milli okçular, altın madalyaya uzandı. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Mete Gazoz Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Klasik Yay Karışık Milli Takımı'ndan altın madalya - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.