Klasik Yay Erkek Okçuluk Takımı Açık Hava Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıktı

Klasik Yay Erkek Okçuluk Takımı, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Açık Hava Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.

Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yaptığı Açık Hava Okçuluk Dünya Şampiyonası, devam ediyor. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Takımı bugün gerçekleşen eleme maçlarında 1/12 turunu bay geçti. 1/8 turunda İspanya'yı 4-4'lük beraberlik sonrası 29-28'lik skor ile eleyen milli takım, çeyrek finalde Hollanda'yı yine 4-4'lük beraberlik sonrası 29-26'lık skor ile mağlup ederek yarı finale yükseldi.Klasik Yay Erkek Takımı, 4 Ağustos Cuma günü saat 17: 29'da Japonya ile karşılaşacak ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası için mücadele verecek.