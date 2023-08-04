Klasik Yay Erkek Milli Takımı Gümüş Madalya Kazandı

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Açık Hava Okçuluk Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore'ye mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na takım halinde katılma hakkı elde etti.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Açık Hava Okçuluk Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore'ye 6-2 setler sonucu mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Açık Hava Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı, finalde Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Güney Kore'ye 6-2 setler sonucu mağlup oldu ve şampiyonayı 2'nci olarak tamamladı.

Açık Hava Okçuluk Dünya Şampiyonası yarı finalinde Türkiye'ye mağlup olan Japonya, bronz madalya için İtalya ile karşılaştı. İtalya'yı mağlup eden Japonya, şampiyonayı 3'üncü olarak tamamladı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazandı.