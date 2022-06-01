Klasik Otomobil Şampiyonası'nın ikinci ayağı hafta sonu İzmir'de yapılacak - Haberler

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Klasik Otomobil Şampiyonası'nın ikinci ayağı hafta sonu İzmir'de yapılacak

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Klasik Otomobil Şampiyonası'nın ikinci ayağı hafta sonu İzmir'de yapılacak

Klasik Otomobil Şampiyonası'nın ikinci ayağı Batı Anadolu Rallisi 4-5 Haziran'da Çeşme Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Klasik Otomobil Şampiyonası'nın ikinci ayağı Batı Anadolu Rallisi 4-5 Haziran'da Çeşme Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Çeşme Belediyesinden yapılan açıklamada, 75 klasik otomobilin katılacağı organizasyonun Çeşme, Urla ve Karaburun ilçelerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Batı Anadolu Rallisi'ne ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek, "Birbirinden özel ve güzel klasik araçlar finali Çeşme Cumhuriyet Meydanı'mızda yapacak. Kazasız belasız bir yarış diliyor ve yarışmaya giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu da Batı Anadolu Rallisi'nin her yıl Ege Bölgesi çevresinde yapıldığını, bu yıl Türkiye'nin birçok farklı ilinden klasik severlerin İzmir'e gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Batı Anadolu Otomobil İzmir Çeşme Spor Haberler

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