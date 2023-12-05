KKTC Meclisi Futbol Takımı ile Filistin Karması arasında dostluk maçı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği Filistin Karması, Gazze'deki duruma dikkati çekmek amacıyla dostluk maçı yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği Filistin Karması, Gazze'deki duruma dikkati çekmek amacıyla dostluk maçı yaptı.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği Filistin Karması, Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahasında karşı karşıya geldi

Maç öncesinde, "Kıbrıs Türkü mazlum Filistin halkının yanındadır" yazılı pankart açıldı.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından maç başladı.

Maçı izleyen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yaptığı konuşmada, maçın çok anlamlı olduğunu işaret ederek "Maç yapıldığı sırada katliam sürüyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in, "ateşkes çağrısı yapmadığını" söyleyen Töre, "Gazze'de şehit düşen çocuklar ve anneleri için bu dostluk maçını oynuyoruz, onların yanındayız." dedi.

Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği Filistin Karması adına konuşan Amr Sabr de aralarında kadınlar, çocuklar ve bebeklerin de bulunduğu 20 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sabr, dünyanın gözü önünde bir "soykırım" yaşandığına dikkati çekerek, "Katliama ve soykırıma tabi tutulanlar seslerini duyuramıyor." dedi.