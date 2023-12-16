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Kızlarda şampiyon Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen okul sporları kızlar basketbol müsabakalarında şampiyon Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen okul sporları kızlar basketbol müsabakalarında şampiyon Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu oldu.

Okul sporları kızlar basketbol müsabakaları tamamlandı. Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan Kızlar Basketbol müsabakaları sonunda Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu birinci, 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu ikinci, Akşemsettin Ortaokulu üçüncü ve 100. Yıl Ortaokulu dördüncü oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bahçeşehir basketbol Düzce Haberler

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