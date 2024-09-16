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Kızlar Sahada İstanbul Kupası'na Başvurular Başladı

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Türkiye'nin tek kadın futbol turnuvası olan Kızlar Sahada İstanbul Kupası, 9. kez düzenlenerek kadınların futbol yoluyla güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet kalıplarının kırılması amacıyla geri sayım başlattı. Turnuvadan elde edilecek gelirler ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak.

Kızlar Sahada İstanbul Kupası'na başvurular başladı

İSTANBUL, - 2013 yılından bu yana Türkiye'nin ilk ve tek kadın futbol turnuvası Kızlar Sahada İstanbul Kupası için geri sayım başladı. 9 yıldır çalışmalarını sürdüren Kızlar Sahada ekibi; umutları yeşertmek ve farkındalığı artırmak için 10. kez İstanbul Kupası'na ev sahipliği yapıyor.

"Yapamazsın" diye kodlanan toplumsal cinsiyet kalıplarını kırmak, kız çocuklarının ve her yaştan kadınların futbol yoluyla güçlenmesini sağlamak amacıyla çıkılan bu yolda; şirketlerin, daha önce futbol oynamamış olan kadın çalışanlarına yeni bir alan yaratarak; yeşil sahada da fırsat eşitliği yaratabilmeleri için son kayıt tarihi 14 Kasım 2024 olarak belirlendi.

TURNUVADAN ELDE EDİLECEK GELİRLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BAĞIŞLANACAK

Taraftarlara açık olacak ve başvuruların info@kizlarsahada.com adresine yapıldığı turnuvadan elde edilen gelirler; çocuklara, gençlere ve kadınlara destek veren anlaşmalı sivil toplum kuruluşları ve vakıflara aktarılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sivil Toplum Etkinlik İstanbul Türkiye Futbol Kadın Spor

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