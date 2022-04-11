Kızlar karatede şampiyon oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızlar karatede şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kızlar karatede şampiyon oldu

Anadolu Yıldızlar Ligi karate grup müsabakalarında Düzce kızlarda şampiyon, erkeklerde ise üçüncü olarak yarı finale yükseldi.

DÜZCE (İHA) - Anadolu Yıldızlar Ligi karate grup müsabakalarında Düzce kızlarda şampiyon, erkeklerde ise üçüncü olarak yarı finale yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı.

Müsabakalarda Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya ve Samsun illerinden sporcular mücadele etti.

Düzce Karate Takımı kızlarda 44 puanla şampiyon, erkeklerde ise 44 puanla üçüncü olarak yarı finale çıkmaya hak kazandı. Düzce toplamda 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya alarak yarı finale yükseldi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Şampiyon, gençlik, Düzce, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title