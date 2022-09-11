Kızılyıldız, Sırbistan liginde liderliğe yükseldi Spor Haberleri Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Kızılyıldız, Sırbistan Süper Ligi'nde karşılaştığı Novi Pazar'ı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Kızılyıldız, Sırbistan Süper Ligi'nde karşılaştığı Novi Pazar'ı 2-1 mağlup etti. İki maç eksiğine rağmen 2. sırada yer alan Kızılyıldız, ligin 11. haftasına lider başlayan Novi Pazar ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi ekip, Loncar'ın kaydettiği golle 1. dakikada üstünlüğü yakaladı. Fakat Kızılyıldız, Rodic'in 34 ve Pesic'in 88. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı. Son 5 yılın şampiyonu Kızılyıldız, puanını 23'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Novi Pazar ise 21 puanda kaldı. Trabzonspor, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek. Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer Trabzonspor Sırbistan Spor Haberler

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