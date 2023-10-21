Kızılyıldız Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı
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Kızılyıldız Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ivanovic'in takımı artık çalıştırmayacağı belirtildi.
Kızılyıldız Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sırp kulübünden yapılan açıklamada, Kasım 2022'de Kızılyıldız'a başantrenör olarak gelen 66 yaşındaki Karadağlı Ivanovic'in artık takımı çalıştırmayacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, yeni başantrenör seçimiyle ilgili bilgilendirmenin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Spor