Kızılyıldız, Emlak Konut'u 89-77 ile Geçti
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda Kızılyıldız, Emlak Konut'u 89-77 mağlup ederek son haftayı galibiyetle kapattı. Maçta ilk çeyrek 35-18, devre 53-37 ve üçüncü periyot 66-58 Kızılyıldız'ın üstünlüğüyle sona erdi. Her iki takım da play-off turuna yükseldi.
Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 35-18 önde tamamlayan Kızılyıldız, devreye 53-37 üstünlükle girdi.
Üçüncü periyodu da 66-58'le galip geçen ev sahibi mücadeyi 89-77 kazandı.
Grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen iki takım da play-off turuna yükselmeye daha önce hak kazanmıştı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor