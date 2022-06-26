Kızıldağ Köylerarası Futbol Turnuvası başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsoru olduğu 10. Geleneksel Kızıldağ Yaylası Karaisalı Köylerarası Futbol Turnuvası başladı.

Karaisalı Kaymakamlığı himayesinde Karaisalı Belediyesi ve Karaisalılılar Derneği'nin katkıları ile bu yıl 10'uncusu organize edilen Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası, geçen senenin şampiyonu Gildirlispor ile Yağıbasanspor arasında Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde oynanan müsabaka ile başladı.

Başlama vuruşunu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karaisalı İlçe Kaymakamı Mert Kumcu, Karaisalı Belediye Başkanvekili Abdullah Kaçar ve siyasi parti temsilcileri gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak müsabaka saha tahsisi ve bakımı yapılırken, tüm takımlara forma, antrenman topu, antrenman sahası, antrenman yeleği, su, müsabaka gidiş dönüş ulaşım aracı ve ödül verilecek. Ayrıca hakem ücretleri de Adana Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanacak.

4'lü grupta 16 takımın mücadele edeceği turnuva 21 Ağustos Pazar günü oynanacak final müsabakası ile sona erecek. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor