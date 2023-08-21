Kızıldağ'da şampiyon Döşekevi Kuşçusofuluspor oldu

Bu yıl 11.'si düzenlenen Geleneksel Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nın finalinde Döşekevi Kuşçusofuluspor rakibi Yeniköy son dakika golü ile 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Bu yıl 11.'si düzenlenen Geleneksel Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nın finalinde Döşekevi Kuşçusofuluspor rakibi Yeniköy son dakika golü ile 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Adana'nın Karaisalı İlçesine bağlı 1600 rakımlı Kızıldağ Yaylasında Karaisalı Belediyesi, Karaisalı Kaymakamlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla organize edilen ve bu yıl 11.'si düzenlenen Geleneksel Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvasının final maçı öncesi Karaisalılı yerel sanatçı Metin Şirinkaya bir konser verdi.

İlk yarısı 0-0 berabere biten maçın ikinci yarısında, 90+10'da Birkan'ın attığı golle gülen taraf Döşekevi Kuşçusofuluspor oldu.

Maçtan sonra açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Yuşa Davarcı, "Emeği geçen herkese, ama gücümüzü aldığımız başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a, amirlerime, mesai arkadaşlarıma, İlçe Belediyesi ve Kaymakamlığımıza, tertip komitemize Uğur Ünaldı Ahmet Başgen Mustafa Ünaldı, Yiğit Ali İbiş olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederim" dedi. - ADANA