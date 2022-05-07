Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü - Haberler

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Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Spor
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Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

STAT: Doğan Seyfi AtlıHAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Hakan Yoldaş (xx), Burak Özer (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xx) - Mustafa (x) (Dk. 77 Furkan xx), Adem (xx) (Dk. 90 Fatih), Alpay (xxx), Mehmet Kaan (xx), Can (xx), İdris (x) (Dk.

FATİH, İSTANBUL (DHA) -

STAT: Doğan Seyfi Atlı

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Hakan Yoldaş (xx), Burak Özer (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xx) - Mustafa (x) (Dk. 77 Furkan xx), Adem (xx) (Dk. 90 Fatih), Alpay (xxx), Mehmet Kaan (xx), Can (xx), İdris (x) (Dk. 77 Anıl xx), Yunus Emre (xx), Mehmet Akif (xxx), Vedat (xx), Berke (xx)

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK: Bayram (x) - Salih Zafer (xx), Suat (x) (Dk. 50 Batuhan Karadeniz x), Muhammet Reis (x), Mesut (xx), Mert (x) (Dk. 61 Abdulaziz x), Arif Morkaya (x) (Dk. 71 Umut x), Berkay (x) (Dk. 50 Okan x), Batuhan Süer (xx), Erdem Onur (xx), Mustafa (xx)

GOLLER: Dk. 9 Alper, Dk. 90+9 Mehmet Akif ( Kızılcabölükspor )

SARI KARTLAR: Adem, Amaç Ulaş ( Kızılcabölükspor ), Berkay (Iğdır FK)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor evinde Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etmesine rağmen küme düştü. Sezonu 37 puanla tamamlayan Denizli temsilcisi 9 sezondur yer aldığı 3'üncü Lig'e veda ederek Bölgesel Amatör Lig'in yolunu tuttu. Ev sahibi ekibin gollerini 9'uncu dakikada Alper, 90+9'uncu dakikada Mehmet Akif attı. Iğdır temsilcisi ise 72 puanda kalarak Play-Off yarı finalde 68 Aksaray Belediyespor'la eşleşti.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor

Kızılcabölükspor, Burak Taşkınsoy, Mehmet Kaan, Fatih, Spor, Haberler

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