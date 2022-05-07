Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü
Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Spor
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STAT: Doğan Seyfi AtlıHAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Hakan Yoldaş (xx), Burak Özer (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xx) - Mustafa (x) (Dk. 77 Furkan xx), Adem (xx) (Dk. 90 Fatih), Alpay (xxx), Mehmet Kaan (xx), Can (xx), İdris (x) (Dk.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor evinde Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etmesine rağmen küme düştü. Sezonu 37 puanla tamamlayan Denizli temsilcisi 9 sezondur yer aldığı 3'üncü Lig'e veda ederek Bölgesel Amatör Lig'in yolunu tuttu. Ev sahibi ekibin gollerini 9'uncu dakikada Alper, 90+9'uncu dakikada Mehmet Akif attı. Iğdır temsilcisi ise 72 puanda kalarak Play-Off yarı finalde 68 Aksaray Belediyespor'la eşleşti.- Denizli
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor