Kızılcabölükspor: 0-0 - Haberler

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Kızılcabölükspor: 0-0

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Kızılcabölükspor: 0-0

STAT: Özer TürkHAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Hicri Yıldırım (xx), Harun Günaydın (xx)KUŞADASISPOR: Necati (xx) - Emir (xx) (Dk. 60 Doğan x), Cihangir (x) (Dk. 60 Yusuf x), Ali (xx), Ömer Alp (xx), Murat (xx), Mehmet (xx), Atakan (xx), Hasan (x) (Dk. 70 Ozan x), Ferhat (x) (Dk.

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Hicri Yıldırım (xx), Harun Günaydın (xx)

KUŞADASISPOR: Necati (xx) - Emir (xx) (Dk. 60 Doğan x), Cihangir (x) (Dk. 60 Yusuf x), Ali (xx), Ömer Alp (xx), Murat (xx), Mehmet (xx), Atakan (xx), Hasan (x) (Dk. 70 Ozan x), Ferhat (x) (Dk. 90 Berkay), Özcan (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (xx) - Ali (xx), Adem (xx), Mehmet Akif (x) (Dk. 90 Berke x), Mustafa  Can (xx) (Dk. 46 Furkan x), Mehmet Kaan (xx) (Dk. 69 Mustafa Altun x) Yunus Emre (xx), Anıl (xx), Vedat (xx), Mehmet Can (xx) (Dk. 80 Alpay)

SARI KARTLAR: Ferhat, Mehmet, Cihangir, Özcan, Yusuf (Kuşadasıspor), Anıl, Mehmet Can, Mehmet Akif, Kaan ( Kızılcabölükspor )

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ege derbisinde Kuşadasıspor ile Kızılcabölükspor karşı karşıya geldi. İki takım girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, golsüz tamamlanan maç sonunda hanelerine 1'er puan yazdırdı.


- Kuşadası

Demirören Haber Ajansı / Spor

Kızılcabölükspor, Ömer Alp, Cihangir, Türk, Spor, Haberler

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