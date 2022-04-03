Kızılcabölükspor: 0-0
Demirören Haber Ajansı - Spor
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STAT: Özer TürkHAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Hicri Yıldırım (xx), Harun Günaydın (xx)KUŞADASISPOR: Necati (xx) - Emir (xx) (Dk. 60 Doğan x), Cihangir (x) (Dk. 60 Yusuf x), Ali (xx), Ömer Alp (xx), Murat (xx), Mehmet (xx), Atakan (xx), Hasan (x) (Dk. 70 Ozan x), Ferhat (x) (Dk.
STAT: Özer TürkHAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Hicri Yıldırım (xx), Harun Günaydın (xx)KUŞADASISPOR: Necati (xx) - Emir (xx) (Dk. 60 Doğan x), Cihangir (x) (Dk. 60 Yusuf x), Ali (xx), Ömer Alp (xx), Murat (xx), Mehmet (xx), Atakan (xx), Hasan (x) (Dk. 70 Ozan x), Ferhat (x) (Dk. 90 Berkay), Özcan (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (xx) - Ali (xx), Adem (xx), Mehmet Akif (x) (Dk. 90 Berke x), Mustafa Can (xx) (Dk. 46 Furkan x), Mehmet Kaan (xx) (Dk. 69 Mustafa Altun x) Yunus Emre (xx), Anıl (xx), Vedat (xx), Mehmet Can (xx) (Dk. 80 Alpay)
SARI KARTLAR: Ferhat, Mehmet, Cihangir, Özcan, Yusuf (Kuşadasıspor), Anıl, Mehmet Can, Mehmet Akif, Kaan ( Kızılcabölükspor )
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ege derbisinde Kuşadasıspor ile Kızılcabölükspor karşı karşıya geldi. İki takım girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, golsüz tamamlanan maç sonunda hanelerine 1'er puan yazdırdı.- Kuşadası
Demirören Haber Ajansı / Spor