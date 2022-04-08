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Kızak Federasyonu Genel Kurulu ertelendi

AA - Musa Samur - Spor
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Kızak Federasyonu Genel Kurulu ertelendi

Türkiye Kızak Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ertelendi.

Türkiye Kızak Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ertelendi.

Türkiye Kızak Federasyonu Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, "Seçim Kurulunun kararı ile 18 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirileceği duyurulan Türkiye Kızak Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, Bakanlık makamının oluru doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

AA / Musa Samur - Spor

Pazartesi, Türkiye, Nisan, Spor, Haberler

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