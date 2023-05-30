- Kız çocuğu kick boks yapamaz diyenlere aldırmadı, Dünya şampiyonu oldu

Dünya şampiyonu olan Gümüşhaneli milli kick bokscu Feyzanur, kız çocuklarının umudu oldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan Feyzanur Azizoğlu(22), İstanbul'da yapılan 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda 56 kilogramda tüm rakiplerini yenerek Dünya şampiyonu oldu. Feyzanur'un bu başarısı ilçede yaşayan kız çocuklarına örnek oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından organize edilen ve 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan turnuvada tüm rakiplerini yenen Gümüşhaneli Feyzanur Azizoğlu dünya şampiyonu oldu. Kelkit ilçesinde küçük yaşlarda kick boksa başlayan ve kendisine yönelik 'kızlar kick boks yapamaz' eleştirilerine kulaklarını tıkayan Feyzanur, elde ettiği dünya şampiyonluğu ile ilçede yaşayan küçük kız çocuklarına örnek oldu. İlçede kız çocuklarının bu başarının ardından spora başladığını ve ailelerin de kız çocuklarına destek çıktığını söyleyen dünya şampiyonu Feyzanur Azizoğlu, bir kız çocuğunun istediğinde her şeyi başarabileceğini kanıtladığı için mutluluk duyduğunu söyledi.

"Benim sayemde Kelkit'in tüm kızları spora başladı"

Spora ilk başladığı dönemde ailesine ve kendisine yönelik çok fazla eleştiri olduğunu dile getiren Feyzanur Azizoğlu, "Kick boksa ilk olarak kuzenim başlamıştı ben de bir hevesle ailemin de desteğiyle başladım. Bu süreçte babama çok karşı çıkanlar oldu kızının ne işi var gitsin ders çalışsın, kız kısmı kick boks yapar mı başka spor mu bulamadınız diye çok baskı oldu aileme ama ailem bunları dikkate almadı. Bu söylentiler aslında beni spora daha çok bağladı aksine herkese bir kızın her şeyi başarabileceğini göstermek istedim. Şimdi benim sayemde neredeyse Kelkit'in tüm kızları spora başladı ailelerinin yönlendirmesiyle. Bunu başardığımı için çok mutluyum. Bu başarıya giden süreçte dünya şampiyonu İbrahim Çiçek hocam var, o olmasaydı bu başarımın gelmesi imkansızdı. Kelkit'te biz ilk başta sponsor bulamadık. Daha sonra kulübümüzün başkanı Osman Nas bize çok yardımcı oldu daha sonra milli sporcu olduktan sonra önüm açıldı. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Kelkit'e döndüğümde beni konvoyla ve çiçeklerle karşıladılar"

Çok çalışarak bir kız çocuğu olarak dünya şampiyonluğunu Kelkit'e getirdiğini söyleyen Feyzanur Azizoğlu, "Benim 8 Türkiye şampiyonluğum var. Son süreçte Dünya Kupası şampiyonu oldum. İslam Oyunları'nda şampiyon oldum, İtalya'da dünya 3'üncüsü oldum, Avrupa Kupası şampiyonu oldum. Dünya Kupası şampiyonası İstanbul'da yapıldı, 50 ülkeden 4 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Çok heyecanlıydım çünkü geçen sene beni yenen rakibim vardı, çok zordu. Ben kendime inandım ve o kadar çok antrenman yaptım ki sonunda başardım ve dünya şampiyonluğunu Kelkit'e getirdim. Kazandığım anda hocam çok duygulandı, annem babam aradığımda ağladılar. Ben maçta sevinçten ağlayacaktım, herkes beni izliyordu içimde yaşadım. O kadar güzel bir histi ki anlatamam. Kelkit'e geldiğimde girişte beni konvoyla, çiçeklerle karşıladılar çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Osman Nas: "Feyza savaşçı bir ruha sahip"

Feyzanur ile ilk tanıştıklarında gözlerindeki ışığı fark ettiğini söyleyen Osmanlı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Osman Nas, "2014 yılında spor salonunu ilk açtığımda Feyza daha çocuktu. O zaman biz Feyza'nın gözlerindeki ışığı gördük. Ailesi sağ olsun arkasında durdular, kendisi de azmetti, gayret etti ve sonuçta başardı. Biz kulübümüzü açarken de, gençlerin elinden tutup dünya arenasına çıkarmamız lazım dedik. Feyza yürekten savaşçı bir ruha sahip ve azimli. Sporcunun yeteneği tabi önemli ama her şeyden önce istikrarlı olması lazım. Feyza bu konuda çok hevesli ve istikrarlı. Bunun sayesinde de şu anda kendi kilosunda dünyanın zirvesinde bu da Kelkit ve Gümüşhane'mizin yüz akı. Feyza kız çocuğunun gerçekten isteyince başarabileceğini göstermiş oldu. Bu başarıyı gören aileler ve kız çocukları da bunun yapılabilir olduğunu görüp gönül rahatlığıyla spora başlıyorlar" ifadelerini kullandı.