Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Özel Yetenek Sınavları sona erdi. Sporcu gençler, üniversiteye kayıt olabilmek için ter döktü.

- KİYÜ yetenek sınavları tamamlandı

Sporcu gençler kayıt olabilmek için ter döktü

KİLİS - Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nun gerçekleştirdiği özel yetenek sınavında öğrenciler zamana karşı yarıştı. Dört gün süren 2023-2024 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavları tamamlanırken, sporcu gençler kayıt olabilmek için ter döktü.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Özel Yetenek Sınavları'na başvuran 607 aday; futbol, atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, badminton, yüzme, güreş, tekvando, judo, hokey, masa tenisi ve bocce dallarında üniversiteye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Milli ve engelli olmak üzere 13 farklı branştan birini seçerek üniversiteye girebilmek için kıyasıya mücadele eden gençler, özel yetenek sınavlarında ter döktü.

Liseler dünya şampiyonu dahil birçok milli ve profesyonel sporcu yetenek sınavı için Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ni tercih ederken sınavlar objektif kriterler içerisinde fotosel ve kamera karşısında yapıldı. Adaylar, Kilis başta olmak üzere genel olarak deprem bölgesinden seçildi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Özel Yetenek Sınavları'na 50'si kadın, 101'i erkek, 2'si engelli, 10'u milli sporculardan olmak üzere toplam 607 adaydan 163 sporcu alındı.