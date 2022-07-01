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Kispetini kaybeden minik güreşçi kot pantolon ile güreşti

AA - Özgün Tiran - Spor
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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde kispetini kaybeden Minik - 1 boyda mücadele eden Tuğrul Kürdemir, kot pantolon ile rakibi karşısında mücadele etti.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde kispetini kaybeden Minik - 1 boyda mücadele eden Tuğrul Kürdemir, kot pantolon ile rakibi karşısında mücadele etti.

Kırkpınar öncesi Balıkesir'de son antrenmanına çıkan Tuğrul Kürdemir burada kispetini kaybetti.

Balıkesirli sporcu, kispeti olmamasına rağmen kot pantolonunu ters çevirerek giydi bu şekilde Er Meydanı'nda güreş tutmak istediğini ifade etti.

Tuğrul Kürdemir, rakibi Muhammed Kerem Yıldırım ile yaptığı yaklaşık 10 dakikalık müsabaka sonunda yenildi.

Genç sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp yerinde kispetini kaybettiğini söyledi.

Pantolonla da olsa Er Meydanı'na çıktığını anlatan Tuğrul, rakibine yenildiği için üzgün olduğunu kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Spor

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