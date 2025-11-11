Görme engelliler sporunda dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan IBSA (Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu) Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ev sahipliğinde Serik Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türkiye, Ukrayna, Japonya ve İngiltere mücadele ediyor.

Bugün oynanan karşılaşmalarda Türk Milli takımı, Ukrayna'ya 2-1'lik skorla yenildi. Maçta millilerin gollünü Serkan Dayangaç attı. Günün diğer maçında ise İngiltere Japonya'yı 7-1 yendi.

Maç sonuçlarına göre İngiltere 4 puanla lider, Ukrayna 4 puanla ikinci, Türkiye 3 puanla 3'üncü. puanı bulunmayan Japonya ise 4'üncü sırada yer aldı.

Turnuva 13 Kasım Perşembe günü Türkiye- İngiltere, Ukrayna–Japonya karşılaşmaları ile devam edecek.

Şampiyona, 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.