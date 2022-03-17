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Kısıtlı imkanlarla gelen şampiyonluk

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kısıtlı imkanlarla gelen şampiyonluk

Sivas Gazi Mustafa Kemal ortaokulu kız ve erkek tenis takımı, kısıtlı imkanları olmasına rağmen okullar arası yıldızlar tenis müsabakalarında il şampiyonu oldu.

SİVAS (İHA) - Sivas Gazi Mustafa Kemal ortaokulu kız ve erkek tenis takımı, kısıtlı imkanları olmasına rağmen okullar arası yıldızlar tenis müsabakalarında il şampiyonu oldu.

Kapalı tenis kortu olmayan ve kısıtlı imkanları olan Sivas Gazi Mustafa Kemal ortaokulu kız ve erkek tenis takımı, elde ettiği başarı ile takdir topladı. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Deveci nezdinde çalışan sporcular, zaman zaman antrenman yapacak yer bulamadığı halde başarı yakalayarak gönülleri fethetti.

Sivas'ta düzenlenen okullar arası yıldızlar tenis müsabakalarında okulun kız ve erkek takımı, kısıtlı imkanlara rağmen şampiyon olarak kupayı müzesine götürdü.

Geçtiğimiz yıllarda da 3 kere Türkiye finallerinde Sivas'ı temsil eden okul, Türkiye 9.'sü olmuştu. - SİVAS

Kısıtlı imkanlarla gelen şampiyonluk

İhlas Haber Ajansı / Spor

okullar, Tenis, Sivas, Gazi, Spor, Haberler

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