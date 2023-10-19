Haberler ›› Spor ›› Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nın ilk ayağı yarın başlıyor

Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nın ilk ayağı yarın başlıyor

Kanada'da düzenlenecek olan 2023-2024 sezonu Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nın ilk ayağı yarın başlayacak. Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek olan organizasyonda milli sporcular Furkan Akar, Metehan Atan, Murat Tahtaci ve Muhammed Bozdağ yarışacak.