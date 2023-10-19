Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nın ilk ayağı yarın başlıyor
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Kanada'da düzenlenecek olan 2023-2024 sezonu Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nın ilk ayağı yarın başlayacak. Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek olan organizasyonda milli sporcular Furkan Akar, Metehan Atan, Murat Tahtaci ve Muhammed Bozdağ yarışacak.
Kanada'da düzenlenecek 2023-2024 sezonu Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Dünya Kupası'nın ilk ayağı yarın başlayacak.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Montreal kentinde 20-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek.
2026 Kış Olimpiyatları havuzunda yer alan milli sporcular Furkan Akar, Metehan Atan, Murat Tahtaci ve Muhammed Bozdağ organizasyonda yarışacak.
Dünya Kupası'nın ikinci etabı, 27-29 Ekim tarihlerinde yine Montreal'de yapılacak.