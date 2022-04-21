Kış Trofesi 5. Ayak Yarışları Çeşme'de gerçekleşti - Haberler

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Kış Trofesi 5. Ayak Yarışları Çeşme'de gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kış Trofesi 5. Ayak Yarışları Çeşme'de gerçekleşti

Çeşme Marinanın ev sahipliği yaptığı kış trofesi yarışlarının 5'inci ayağı gerçekleşti.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - Çeşme Marinanın ev sahipliği yaptığı kış trofesi yarışlarının 5'inci ayağı gerçekleşti. 25 IRC, 4 destek sınıfı olmak üzere toplam 29 tekne yarıştı.

Çeşme'deki kış trofesi yarışlarının ilk günü brifingle başladı. Brifingde verilen bilgilere göre, kararsız rüzgar sebebiyle tüm gruplar için belirlenen coğrafi 5 rotasında yarışmak üzere ekipler start hattında yerini aldı. Parkurda 11: 30'da planlanan yarışın startı, havanın değişkenliğiyle beraber 13: 00 civarında alınabildi. Tek yarış ile ilk günü tamamlayan ekipler, ikinci gün sabahı brifingin ardından üçgen rotada yarışmak üzere start hattında yerlerini aldı. Değişken rüzgar sebebiyle, hakem kurulunun yapmış olduğu değişiklik üzerine coğrafi-2 rotası uygulandı. Orsa rotasında yarışan ekipler, belirtilen finiş saati 17: 00'den itibaren dönüşlerine başladı. Yağmur nedeniyle ödül töreni mayıs ayağına ertelendi

Kokteyl ve ödül töreni için Çeşme Marina Kepler Marin'de bir araya gelmesi planlanan ekipler, yağmur sebebiyle iptal edilen törenin bir sonraki yarış ayağına ertelendiği şeklinde bilgilendirildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çeşme, Spor, Haberler

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