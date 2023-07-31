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Kırşehirli Milli Sporcu Yoncagül Yılmaz Avrupa Şampiyonu

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Kırşehirli milli sporcu Yoncagül Yılmaz, Romanya'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 16 yaşındaki Yılmaz, 70 kilogram kategorisinde Macar rakibini yenerek şampiyon oldu.

Kırşehirli Milli Sporcu Yoncagül Yılmaz; Romanya'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldu.

16 yaşında olmasına rağmen milli takım kaptanı olarak takımına liderlik eden Yoncagül Yılmaz, Romanya'da düzenlenen şampiyonada 70 kilogram kategorisinde Macar rakibini yenerek altın madalya kazandı. Yılmaz daha öncesinde, 2021 yılında yapılan Bosna Hersek Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, 2020'de Türkiye üçüncülüğü, 2021 yılında Türkiye Şampiyonu, 2022'de Türkiye Şampiyonu, 2022 yılında İtalya'da Avrupa üçüncüsü, 2023 yılında da Türkiye şampiyonluğunu elde etmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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