Kırşehirli Kadın Futbolcular 'Erkek İşi' Eleştirilerine Rağmen Mücadele Ediyor

Kırşehirli Kadın Futbolcular 'Erkek İşi' Eleştirilerine Rağmen Mücadele Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Futbol Kulübü Kadın Takımı'nda forma giyen üç sporcu, 'futbol erkek işi' eleştirilerine rağmen hevesli bir şekilde kariyerlerine devam ediyor ve ailelerini gururlandırma hedefiyle mücadele ediyor.

Kırşehir Futbol Kulübü Kadın Takımı'nda forma giyen 3 genç sporcu, "futbol erkek işi" eleştirilerine rağmen başladıkları kariyerlerinde başarılar kazanmak ve ailelerini gururlandırmak istiyor.

Kırşehir FK formasını terleten 3 kadın futbolcu, "kadın işi değil" eleştirilerine rağmen başladıkları sporda mücadeleleriyle dikkat çekti. Antrenman ve maç performanslarıyla takdir toplayan üç sporcu, hayallerinden vazgeçmeyerek takımın vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başardı. Babasının,"Futbol erkek işi başka spor dalına git" eleştirisine rağmen futbol oynamaya başlayan Pelin Yıldız'ın en büyük hayali iyi bir futbolcu olduktan sonra babasının ön yargılarını kırmak.

Futbolcu olmak için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen sporculardan Yıldız, "Oturduğum mahallede ağabeylerim sürekli top oynardı. Bende bu durum bir heves oldu. Bu heves beni tetikledi ve yeşil sahalara geldim. Erkeklerle top oynayarak futbola adım attım. Yaş almaya başladıkça durumu aileme ilettim. Babam ön yargılı davrandı ve futbolun erkek işi olduğunu söyledi. Ben babamın ön yargısını kıracağım" diye konuştu.

Hikayelerinin birbirlerini tetiklediğini aktaran Hatice Nur Güçlü ise, "Pelin ile sahada tanıştık. Sahadaki birlikteliğimiz bir futbol kulübüne yansıdı. Okul çıkışlarında kendimizi yeşil sahalarda bulmaya başladık ve futbol bizlerin karakteri olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"Sen kadınsın söylemlerini birlikteliğimiz ve başarımızla yeneceğiz" diyen Ela Torun da bir kadın futbol takımında oynadıklarını ve hayallerinin her futbolcu gibi büyük kulüplerde oynayarak ailelerini gururlandırmak olduğunu ifade etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo

Milyonları ilgilendiren ödemeler değişiyor! İşte yeni zamlı tablo
İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim cenazede ortaya çıktı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Futbolseverler ekran başına! Dev maçlar şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler ekran başına! Dev maçlar şifresiz yayınlanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar

59 kadın kurtarıldı! Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık

Bakan Fidan ilk kez açıkladı: O gece telefon aldık
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.