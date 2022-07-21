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Kırşehir haberleri... Kırşehir Belediye Spor Kulübünün adı ve logosu değişti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kırşehir haberleri... Kırşehir Belediye Spor Kulübünün adı ve logosu değişti

Kırşehir haberi: Kırşehir Belediye Spor Kulübü, yapılan olağan genel kurulda takımın adını ve logosunun değiştiğini duyurdu.

Kırşehir Belediye Spor Kulübü, yapılan olağan genel kurulda takımın adını ve logosunun değiştiğini duyurdu.

Kırşehir Futbol Kulübü olarak değiştirilen takımın adı hakkında açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun, isim değişikliği ile takımın bağımsız hale getirildiğini söyledi. Torun, "Olağanüstü genel kurulumuzla takımın adı ve logosunda değişime gittik. Buradaki amacımız, belediye spor isminin belediyenin yönetimini sağlayan partinin ismiyle anılarak belirli yerlerde zararlı olduğunu gördük. Belediye hangi partide ise kulübün de o partinin uzantısı gibi görülmesi yanlışının da önüne geçtik" dedi.

1969 yılı logosundan esinlenildi

Kırşehir Futbol Kulübü'nün 'efsane yılı' olarak görülen yıllardaki logosundan esinlenildiğini aktaran Torun açıklamasını şöyle sürdürdü:

"1969 Yılı logosundan esinlendik. Kültürel değerimiz olan Ahi Evran'ı bir konsept haline getirip tasarladık. Şehrin tek profesyonel takımıyız. Kırşehir Futbol Kulübü siyaset üstüdür. Herkes de bu takıma sahip çıksın." - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırşehir Spor Haberler

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