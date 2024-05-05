Üye Girişi
Haberler

Kırşehir Futbol Kulübü Trabzon FK'ya yenilerek 3. Lig'e düştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Futbol Kulübü, ligin son maçında Trabzon FK'ya 5-4'lük skorla yenilerek 3. Lig'e düştü. Sezonu mağlup kapatan Kırşehir FK, 36 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 23 mağlubiyet alarak toplamda 23 puan topladı.

Kırşehir Futbol Kulübü ligin son maçında Trabzon FK'ya 5-4'lük skorla yenildi ve 3. Lig'e düştü.

Ligin son maçında sahasında 1461 Trabzon FK'ya 5-4'lük skorla yenilen Kırşehir FK, sezonu mağlup kapattı. Yeşil-beyazlılar; bu sezon 36 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 23 mağlubiyet alarak topladığı 23 puanla küme düştü ve gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.

2. Lig'de çıktığı 36 maçta rakip ağlara 38 gol gönderip, kalesinde ise 76 gol gören Kırşehir FK, grubunda en çok gol yiyen takım oldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırşehir Trabzon Futbol Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuaförler pazar günü açık mı? Kuaförler pazar günü çalışıyor mu 2024? Hıdırellezde dilek dilemek günah mı? Hıdırellez kutlamak caiz mi, haram mı? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Benzin ve Motorine indirim var mı? Benzin ve Motorine indirim gelecek mi, yapılacak mı? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları! 5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 5 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Hangi renkleri karıştırırsak kırmızı olur? Kırmızı rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Hangi renkleri karıştırırsak mor olur? Mor rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Fuşya rengi nasıl elde edilir? Fuşya hangi renklerin karışımı ile yapılır? Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title