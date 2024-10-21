Kırşehir Futbol Kulübü İlk Galibiyetini Aldı
TFF 3. Lig 1 Grup'ta mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü, 7. haftada Kahramanmaraş deplasmanında 1-0'lık skorla ilk galibiyetini elde etti. Takım, 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor.
TFF 3. Lig 1 Grup'ta mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü, ligdeki ilk galibiyetini 7. haftada Kahramanmaraş deplasmanında aldı.
Kahramanmaraş'ta oynanan müsabakayı, 1-0'lık skorla geçen yeşil beyazlı ekip, ilk galibiyeti almanın sevincini yaşadı. 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Kırşehir ekibi; 4 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. 7 puanla 10. sırada olan Kırşehir Futbol Kulübü; geçtiğimiz sezon 2. Ligden 3. Lige düşmüştü.
Kırşehir Futbol Kulübü; ligden düşmemek için mücadele veriyor. - KIRŞEHİR