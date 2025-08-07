Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı'ndan Acil Destek Çağrısı

Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun, geçtiğimiz sezon ciddi mali sıkıntılarla mücadele ederek takımı ligde tutmayı başardıklarını, yeni sezon için ise belirsizliğin sürdüğünü söyledi.

Yeni sezon öncesi finansal desteğin şart olduğu vurgulayan Torun açıklamasında; "Geçtiğimiz sezonun kulübe maliyeti yaklaşık 30 milyon TL. Bu rakamın 6-6.5 milyon TL'si futbolculara ödenen maç başı alacaklar ve diğer borçlar oluşturuyor. Federasyondan gelen 3.5 milyon TL'lik destek ise yetersiz kalıyor" dedi. Torun açıklamasında; "Yeni sezon başlıyor, transfer dönemi de başladı. Ancak biz bu kulübü artık kendi imkanlarımızla döndüremiyoruz. Sahaya elbette takım çıkaracağız, mücadelemizi vereceğiz. Fakat bu yükün iki kişinin sırtında yürümesi artık mümkün değil. Kırşehir kamuoyuna çağrıda bulunuyorum; biz bu takımın ligde kalabilmesi için tüm gücümüzü kullandık. Yeni sezon için aynı maddi gücü bulmamız mümkün değil. Bu takımın yaşaması, Kırşehirli gençlerin hayalini süslemesi ve ilimizi temsil etmesi için desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

Kırşehir FK, TFF 3. Lig'de geçtiğimiz sezonu 12. sırada 29 puanla tamamladı. Oynadığı 30 maçtan 7 galibiyet alırken 8 de beraberlikle sahadan ayrıldı. Yeşil beyazlı ekip 15 maçtan da mağlup ayrılmıştı. - KIRŞEHİR