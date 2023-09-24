Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı İstifa Hazırlığında

Kırşehir Futbol Kulübü'nde taraftarın istifa çağrısı sonrasında açıklama yapan Başkan Çağatay Torun, "Bu işin maddi, manevi yükünü çekmeye aday olan ve bütçesi yeten, takımı bir adım daha ileri götüreceğini söyleyen her kim varsa takımın yönetimini bir dakika bile düşünmeden devretmeye hazır olduğumuzu beyan etmek isterim" dedi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü oynadığı 5 maçın 3'ünden mağlup ayrılınca taraftar, yönetimi istifaya çağırdı. Ahi Stadı'nda Mersin İdman Yurdu'na 3-1 mağlup olan Kırşehir FK'da Başkan Çağatay Torun, takımı devretmeye hazır olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Torun, "Büyük emekler, maddi ve manevi fedakarlıklar yaparak imkanlar dahilinde kurduğumuz bu takım bizlerin değil tüm Kırşehir'in takımıdır. Bu işin maddi, manevi yükünü çekmeye aday olan ve bütçesi yeten, takımı bir adım daha ileri götüreceğini söyleyen her kim varsa takımın yönetimini bir dakika bile düşünmeden devretmeye hazır olduğumuzu beyan etmek isterim" dedi.

Belediye kısıtlı destek sunuyor

Kırşehir FK'ya belediyenin kısıtlı destek sunduğunu aktaran Çağatay Torun, "Sadece belediyenin kanuni gerekçelerle kısıtlı desteği, birkaç yöneticinin finansmanı ile yürüyen bu takım ve yöneticileri saygıyı hak etmektedirler. Sırf kendileri belirli konularda dahil olamadıkları ya da başka arzuları yerine getirilmediği için kendileri gibi tribünden gelen yönetim kurulunu düşmanları imiş gibi eleştirmek, yıpratmak hak olmadığı gibi mertçe bir davranış da değildir. Takıma bir talip çıkana kadar takımın daha büyük zarar görmemesi adına görevimizi devam ettirip, kendi tespitlerimize göre gerekli önlemleri alacağız. Bizleri bugün coşkulu bir tempo ile istifaya davet eden sevgili taraftarlarımızı aynı coşku ile kamuoyu oluşturup kulübe daha güçlü yeni bir başkan ve yönetim kurulu bulunması adına iş birliğine davet ediyorum. Bu işin gerçekleşmesi halinde yine takımımıza eskiden olduğu gibi tribünlerden taraftar olarak desteğimizin devam edeceğini de bildirmek isteriz" diye konuştu.

Kırşehir FK oynadığı 5 maçın 3'ünden mağlup, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı. - KIRŞEHİR