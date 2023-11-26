Kırşehir FK - Serikspor Maçı Öncesi Spor Salonunun Çatısı Sahaya Düştü

Kırşehir FK ile Serikspor arasındaki maç öncesi, kentte etkili olan şiddetli rüzgar sonucunda spor salonunun çatısı sahaya düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, müsabakada görevli personellerin uçan çatıdan kaçtığı görüldü.

Kırşehir FK ile Serik spor mücadelesi öncesi, kentte etkili olan şiddetli rüzgar sonrası spor salonunun uçan çatısı sahaya düştü.

TFF 2'nci Lig'in 15'inci haftasında Kırşehir Futbol Kulübü, Serikspor'u Ahi Stadı'nda konuk etti. Maç öncesinde kentte etkili olan rüzgarda Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait spor salonun çatısı uçarak müsabakanın oynanacağı stada düştü. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, müsabakada görevli personellerin uçan çatıdan kaçtığı anlar saniye saniye kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ise rüzgarın şiddetini kaybetmesi sonrası maçın oynanabileceğini söyledi. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara de stada gelerek incelemelerde bulundu.