Kırşehir FK'nın Başkanı Bahis İhlalleri İle İlgili Açıklamada Bulundu

KIRŞEHİR (İHA) – TFF 3. Lig'de mücadele eden Kırşehir FK'nın başkanı Çağatay Han Torun, kadrolarında bulunan ve geçmişte bahis oynadıkları belirlenen 13 oyuncunun durumu için disiplin sürecinin işletileceğini, ancak bahis konusu ile şike suçlamalarının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında TFF 3. Lig ekiplerinden Kırşehir FK'da da 13 futbolcu Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun da konuya dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Torun, "Futbolda temizliğin sağlanması açısından sürecin doğru yürütülmesi çok önemli. Kulübümüz içerisinde 13 oyuncumuzun geçmişte bahis oynadıkları tespit edilmiştir. Ancak bu oyuncuların, kendi takımlarına karşı bahis oynadıkları yönünde hiçbir kayıt ve delil yoktur. Bu nedenle, bahis ihlaliyle şike sürecinin birbirinden ayrılması gerekir" ifadelerini kullandı.

Torun, "Biz bir trafik kuralı ihlal edersek nasıl cezalandırılıyorsak, bahis kurallarını ihlal edenlerde de benzer ölçekte, ancak şike işlemiyle karıştırılmadan değerlendirme yapılmalıdır. Şike soruşturmalarında olduğu gibi adli makamların gündemine gelenler ağır cezalarla karşılaşırken, genç ve kendi takımlarından bağımsız oyuncuların da 'şike' kapsamında ağır yaptırımlarla karşılaşmaması gerekir" dedi.

Kulüp olarak söz konusu oyuncular hakkında gereken işlemleri başlattıklarını belirten Çağatay Han Torun, "Bu konu yalnızca kulübümüzün değil, pek çok kulübün gündemindedir. Futbolumuzun itibarı için şeffaf ve adil bir süreç yürütülmelidir" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR