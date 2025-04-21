Kırşehir FK, Kümede Kalmayı Başardı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü, Ligin bitimine 1 hafta kala kümede kalmayı başardı.

Ahi Stadında oynanan Hopaspor maçında 55. dakikada Muhammed Pehlivan'ın attığı golle 1-0 galip gelen yeşil beyazlılar, 29 puanla 11. sırada yer alarak düşme hattından çıktı. Ligde oynadığı 29 maçta 7 galibiyet 8 beraberlik alan takım, 14 kez mağlup oldu. 26 gol atan yeşil beyazlı Kırşehir ekibi kalesinde ise 47 gol gördü. Kırşehir FK geçtiğimiz sezon ikinci ligden 3. Lige düşmüştü.

1. Grup'ta Bursaspor 70 puanla şampiyonluğu ve üst ligi garantiledi. - KIRŞEHİR