Kırşehir FK Başkanı Çağatay Han Torun: 'Kırşehir'de, takımını seven yönetici ve esnaf yok'

Kırşehir FK Başkanı Çağatay Han Torun, düzenlediği basın toplantısında, Kırşehir'de takımını seven yönetici ve esnaf olmadığını belirtti. Torun, kulübün mali tablosu, oyuncu kadrosu ve ligdeki durum hakkında da konuştu.

- Çağatay Han Torun: " Kırşehir'de, takımını seven yönetici ve esnaf yok"

KIRŞEHİR - Kırşehir FK Başkanı Çağatay Han Torun düzenlediği basın toplantısında, "Kırşehir'de, takımını seven yönetici ve esnaf yok" dedi.

Güneykent Spor Kompleksinde basın toplantısı düzenleyen Kırşehir FK Başkanı Çağatay Han Torun, istifa tezahüratlarına ilişkin olarak, "Kulübü bir adım ileri götürecek varsa buyursun. Yoksa da insanlar yöneticilerin verdiği emeği görsün" dedi.

Takımın mali tablosu, oyuncu kadrosu ve ligdeki durum hakkında konuşan Torun, "Kısıtlı imkanlarla lige başladık. Bu söylem üzerine kulüp yöneticileri 'ağlıyor' deniliyor. Fabrikalarımız ve büyük holdinglerimiz yok. Takımı ve sporu seven il yöneticileri esnaflar yok. 4 yıldır takımı götürüyoruz. Üst lig için bir kez play-off oynadık. Piyasayı biliyoruz. "Ben biliyorum" diyenler kadar sporu biliyorum. Şansımız olmadı, hakem hataları vardı. Alacak ve borçları yüklenerek takımı şampiyon yapacak varsa buyursun" ifadelerini kullandı.