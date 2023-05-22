Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kırşehir'den okul sporlarında Türkiye derecesi

Kırşehir'den okul sporlarında Türkiye derecesi

Spor Haberleri

Kırşehirli sporcular, Okul Sporları Gençler Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakalarında aldığı derecelerde ilk beşe girdi.

Kırşehirli sporcular, Okul Sporları Gençler Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakalarında aldığı derecelerde ilk beşe girdi.

20-21 Mayıs 2023 tarihinde Balıkesir'de yapılan müsabakalarda Kırşehir Spor Lisesi öğrencisi Muhammet Ali Akbulut Türkiye Şampiyonu, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Murtaza Kızılkaya Türkiye 3'üncüsü ve Kırşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdulsamet Kılıç Türkiye 5'incisi oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alparslan, "Öğretmen ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum sporun her dalında desteklemeler sürecek "dedi. - KIRŞEHİR

Kırşehir Seçim Sonuçları
Kırşehir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kırşehir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırşehir Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title