Kırşehir'de yaz spor okulları açılış programına katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, gençlerin dolu dolu yaz dönemi geçirmeleri için çalışma yaptıklarını söyledi. Gençlerin ulusal ve uluslararası arenada temsil kabiliyetlerini arttırabilecekleri etkinlikler hazırladıklarını belirten Eminoğlu, Türk sporcuların Avrupa Şampiyonalarında başarılı dereceler elde ettiğini ve ülkeyi gururlandırdıklarını ifade etti.

- Kırşehir'de yaz spor okulları açılışı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu:

"Gençlerin dolu dolu yaz dönemi geçirmesi imkanlarını sunuyoruz"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yaz spor okulları açılış programına katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, gençlerin dolu dolu yaz dönemi geçirmeleri için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kırşehir'de yaz spor okulları açılış programı gerçekleştirildi. Cacabey Meydanında düzenlenen programda konuşan Eminoğlu, "Gençlerin ulusal ve uluslararası arenada temsil kabiliyetlerini arttırabilecekleri ve yaz dönemini dolu dolu geçirebilecekleri etkinlikler hazırlıyoruz"dedi.

"Avrupa Şampiyonası'nda 40 sporcu derece aldı"

Türk sporcuların katıldıkları Avrupa Şampiyonalarında derece aldıklarını aktaran Eminoğlu, "Geçtiğimiz hafta düzenlenen şampiyonalarda milli sporcularımız altın, gümüş, bronz madalyalar aldı. Ülkemizi gururlandırdılar. İstiklal Marşımız uluslararası arenada söylendi. Bu çok kıymetli. Gençlerimiz buralarda yetişip ulusal ve uluslararası arenaya çıkacaklar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinliklerle devam etti.