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Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir'de yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 9 şüpheli tutuklandı.