Kırşehir'de Suavi Konseri ile 19 Mayıs kutlaması

Kırşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Cacabey Meydanı'nda saat 19.00'da başlayacak Suavi konseri ile kutlayacak.

Kırşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Cacabey Meydanı'nda saat 19.00'da başlayacak Suavi konseri ile kutlayacak.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"104 yıl önce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu topraklarını işgal ve zulümden kurtarmak ve tam bağımsız, özgür bir ülke kurmak idealiyle Samsun'a çıkışı ulusumuzun kaderini değiştiren, yolumuzu aydınlatan tarihi bir başlangıçtır.

19 Mayıs 1919 ile başlayan bu tarihi seyirde toprakları zorla alınmak, halkı zincirlenmek, geleceği yok edilmek istenen ulusumuz, kendi kaderini eline almış ve 'Ya istiklal ya ölüm' şiarıyla varoluş mücadelesini başlatmıştır.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı kurtuluşun başlangıcıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından, Ulusal Kurtuluş Mücadelesini başlatmak üzere Samsun'da Anadolu topraklarına ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle bu günü bayram ilan edilmiş ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

Bu bayramın Atatürk tarafından armağan edildiği geleceğimiz ve umudumuz olan gençlerimiz tarafından bağımsızlığa, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine ve 19 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla sahip çıkacağına inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, böylesine anlamlı günde başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bağımsız Türkiye'yi armağan eden Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kırşehir Belediyesi tarafından Cuma günü saat 19.00'da Cacabey Meydanı'nda verilecek olan Suavi Konserine tüm hemşehrilerimizi bekliyorum."