Kırşehir'de Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası Bölge Finalleri Yapıldı

Kırşehir'de 13 şehirden 145 sporcunun katılımıyla "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası"nın bölge finalleri yapıldı. Kırşehir'in yanı sıra, Eskişehir, Ankara, Konya, Sivas, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Çankırı, Kırıkkale, Kayseri, Yozgat ve Karaman'dan sporcular finallerde yarıştı. Dereceye giren takımların Türkiye şampiyonasına katılacağını belirten Şahin, "Bu tip turnuvalarla gençler sosyalleşiyor. Yeni '12 dev adamlar' bu turnuvalardan çıkacak." dedi. Bölge finallerinin ardından erkeklerde Aksaray, kızlarda ise Eskişehir bölge birincisi olarak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı.