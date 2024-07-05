Kırşehir'de Gençler Yaz Dönemini Yüzme Öğrenerek Geçiriyor

'Anadolu'nun bozkır toprakları' olarak adlandırılan Kırşehir'de gençler, yaz dönemlerini yüzme öğrenerek geçiriyor.

Sıcaklıkların arttığı günlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kurslarda spor yapan 5-13 yaş aralığındaki gençler ve çocuklar yüzerek serinleyip sağlıklı kalıyor. Hijyen ve denetimin sıklıkla yapıldığı alanda aileler de çocuklarının yüzme ile ilgilenmesini canlı olarak izleyebiliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin; il merkezi ve ilçe merkezlerinde de çocuk ve gençlerin yüzme sporuna karşı ilgisinin arttığını ve bu durumun da kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, "GSB Yaz Spor Okulları 28 branşta hizmet veriyor. En küçük yaştan en büyük yaşa kadar hareketli kalmaları ve sağlıklı olmalarını amaçlıyoruz. Yüzme en önemli gördüğümüz branş. Bin 700 kişi eğitim alıyor. Şehirde yüzme bilmeyen kalmasın projesini yürütüyoruz" dedi.

Bozkırda sporcu yetiştirme gayretindeler

Antrenör Recep Musa Çapkur ise, eğitimlerle bozkır topraklarda ilginin beklenenin üzerinde olmasının sporcu yetişimine katkı sunduğunu belirterek, "Kırşehir'de bozkır topraklarda sporcu çıkarma gayreti içerisindeyiz. Ülkemizi ve şehrimizi yüzme alanında gururlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

İl merkezi kadar ilçe merkezlerinde de yüzmeye olan ilgi beklenen üzerinde olurken diğer branşlarda da çocuklar eğitim alıyor. Yaz dönemlerini spor ağırlıklı geçiren çocuklar, kulüp çalışmalarının yanı sıra futbol, voleybol, basketbol, tenis gibi alanlarda da eğitim alıyor. Sporla birlikte çocukların sosyal medyadan uzaklaşması, kötü alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı kalabilmeleri amaçlanıyor. - KIRŞEHİR