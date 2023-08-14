Kırşehir'de 500 sporcu güreş müsabakalarında
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Kırşehir'de düzenlenen Analig Osman Bayraktar Sezonu Grekoromen ve Serbest Stil Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarında 50 ilden 500 sporcu güreşiyor. Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, sporcuların Kırşehir'de değerlerini öğrenerek ayrılacaklarını belirtti.
Kırşehir'de 50 ilden 500 sporcu, 11-14 yaş güreş müsabakalarında güreşiyor.
Analig Osman Bayraktar Sezonu Grekoromen ve Serbest Stil Güreş Türkiye Birinciliği, Kırşehir'in ev sahipliğinde Kındam Spor Salonu'nda başladı. Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, sporcuların sporun yanı sıra şehrinde değerlerini öğrenerek Kırşehir'den ayrılacaklarını söyledi. Şahin; "Ata sporu güreş müsabakalarının Kırşehir'de yapılmasını önemsiyoruz. Bölgelerinde derece yapmış sporcuların derece yapmış olanlarının katılımıyla yapılan Türkiye şampiyonasını önemsemekteyiz" dedi.
6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle düzenlenen müsabakalarda 500 sporcu mindere çıkacak. - KIRŞEHİR