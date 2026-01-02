Haberler

Kırşehirli dağcılar, Gönül Dağı'nda İstiklal Marşı okudu

Kırşehir'de dağcılar, 2026 yılının ilk kar yağışı sonrasında Gönül Dağı'nın zirvesine tırmanarak İstiklal Marşı'nı okudu. Zorlu hava şartlarına rağmen başarılı bir tırmanış gerçekleştiren 8 kişilik ekip, kale tepe zirvesine ulaştı.

Kırşehir'de faaliyet gösteren dağcılar, 2026 yılının ilk kar yağışı sonrasında karla kaplı Gönül Dağı'na tırmanıp İstiklal Marşı okudu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından organize edilen etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve dağcılardan oluşan 8 kişilik ekip katıldı. Dağcılar, Demirli köyünde bir araya gelerek yürüyüşe başladı. Şiddetli tipi ve rüzgarın etkili olduğu, karlı zeminde zaman zaman zor anlar yaşayan ekip, yaklaşık 3,5 saatlik tırmanışın ardından Gönül Dağı'nın bin 823 metre yüksekliğindeki Kale Tepe Zirvesi'ne ulaştı. Zirvede Türk bayrağı açan dağcılar, İstiklal Marşı'nı okudu. Ekip; yaklaşık 2,5 saat süren inişi dağın batı şeridinden gerçekleştirerek tırmanışı sorunsuz şekilde tamamladı.

Dağcı Tayfun Doğan, kış tırmanışı yaptıklarını belirterek, "Zorlu hava şartlarına rağmen Gönül Dağı'nın Kale Tepe Zirvesi'ne başarıyla ulaştık" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
