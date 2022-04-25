Kırşehir 55 ilden 850 güreşçiye ev sahipliği yapacak

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir; 55 ilden 850 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirilecek Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Sitil Türkiye birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numaz Nafiz Şahin, düzenlediği basın toplantısında hakemler ve teknik heyet dahil şehirde bin 100 kişinin ağırlanacağını söyledi. Spor müsabakalarının il müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Genç Stüdyo' aracılığıyla da canlı izlenebileceğini aktaran Şahin açıklamasında; "Okul sporları 2021-2022 eğitim öğretim yılı faaliyet programları Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Sitil Türkiye birinciliği müsabakaları Kırşehir'de yapılacak. 26 Nisan tarihinde başlayacak müsabakalar için bin 100 kişinin Kırşehir'de olması beklenmekte. Bizler, sporun kalitesinin arttırılması için elimizden gelenin en iyisini yaparken alanlarında uzman sporcuları da şehrimize davet etmekteyiz. Kırşehir sportif anlamda gelişimini sürdürecek" dedi.

Müsabakalar, 26 Nisan tarihinde başlayıp 30 Nisan tarihinde sona erecek. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor