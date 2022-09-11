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Kırmızı Şimşekler ligde ilk iç saha maçına çıkıyor

Spor Haberleri

Kırmızı Şimşekler ligde ilk iç saha maçına çıkıyor

Eskişehirspor, mücadele ettiği TFF 3. Lig'de bu sezon ilk iç saha maçına çıkarken, taraftarın maça ilgisinin yoğun olması bekleniyor.

Eskişehirspor, mücadele ettiği TFF 3. Lig'de bu sezon ilk iç saha maçına çıkarken, taraftarın maça ilgisinin yoğun olması bekleniyor.

Eskişehirspor bugün taraftarı önünde sezonun ilk iç saha maçına çıkacak. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 19.00'da Eskişehirspor ve 1922 Konyaspor arasında oynanacak maça taraftarın yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, sosyal medya hesabından 'dönence' etiketi ile maç günü paylaşımı yaptı. Paylaşım taraftarlardan kısa sürede destek aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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