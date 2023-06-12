Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası Seyfettin Selim: Başpehlivan olana yine 1 milyon lira ödül

Edirne'de düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası Seyfettin Selim, bu yıl 662'ncisi gerçekleştirilecek organizasyonda başpehlivan olacak güreşçiye yine 1 milyon lira para ödülü vereceklerini açıkladı. Ödülün 500 bin lirasını Edirne Belediyesi, 500 bin lirasını kendisinin vereceğini söyleyen Selim, "Edirne Belediye Başkanı ile görüştük ve Kırkpınar ödülünü de yine 1 milyon olarak kararlaştırdık. 500 bin lira ben vereceğim, 500 bin lira belediye başkanı verecek. Bunun ekstrası olarak yeni birisi çıkarsa yine 1 milyon sözüm geçerli" dedi.

Edirne'de düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası Seyfettin Selim, bu yıl 662'ncisi gerçekleştirilecek organizasyonda başpehlivan olacak güreşçiye yine 1 milyon lira para ödülü vereceklerini açıkladı. Ödülün 500 bin lirasını Edirne Belediyesi, 500 bin lirasını kendisinin vereceğini söyleyen Selim, "Edirne Belediye Başkanı ile görüştük ve Kırkpınar ödülünü de yine 1 milyon olarak kararlaştırdık. 500 bin lira ben vereceğim, 500 bin lira belediye başkanı verecek. Bunun ekstrası olarak yeni birisi çıkarsa yine 1 milyon sözüm geçerli" dedi.

Yağlı güreşin olimpiyatı olarak adlandırılan, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, gazetecilerle yaptığı toplantıda, bu yıl gerçekleştirilecek 662'nci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne dair açıklamalarda bulundu. Selim, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da başpehlivan olan güreşçiye 500 bin lira Edirne Belediyesi, 500 bin lira kendisi olmak üzere 1 milyon lira ödül vereceklerini açıklarken, yeni bir ismin başpehlivan olması halinde kendisinin de ayrıca 1 milyon lira ödül vereceğini belirtti.

Yağlı güreşlerde önümüzdeki yıl başlayacak lig usulü sistemin güreşlere büyük katkı yapacağını ifade eden Selim, "Lig usulü güreş bence çok büyük katkı yapacak Kırkpınar'a. Bu sene belki Kırkpınar'da 3 bin kişi olacak ama seneye artık her boydan 32 kişi olacak. Bu Kırkpınar için çok iyi olacak. Çantasını alıp Kırkpınar'a gelen güreşmeyecek. Hayatında güreşmemiş adam gelip Kırkpınar'da er meydanını boşuna oyalamayacak. Bu yöre güreşlerinde puan alanlar seneye burada güreşecek. Bu çok önemli. Dolayısıyla hem Edirne için iyi, hem Kırkpınar için iyi hem de pehlivanlar aşırı güreş yapıp yorulmayacak. Bu çok güzel bir karar oldu, Kırkpınar da bunu hak ediyor" şeklinde konuştu.